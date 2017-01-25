Trump:Suriye'de güvenli bölge planı yapın

Reuters'ın haberine göre, Trump'ın Suriye'de güvenli bölge planı yapın talimatı vereceği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı Trump, Seçimlerden önce vaatleri arasında yer alan Meksika sınırına örülecek duvarla ilgili emri imzaladı. Donald Trump duvarın parasını Meksika'ya ödeteceğini açıklamış, Meksika ise bunu kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Duvarın örülmesi vaadden fazlası. Sınırımızı korumak için atılması gereken sağduyulu bir ilk adım" şeklinde konuştu.

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