Trump, Suriye’yi Putin’e bırakıyor

Amerika Washington Post Gazetesi’nin köşe yazarlarından David Ignatius’un önceki yayınlanan makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki krizi bitirmek için Rusya ve İsrail ile anlaşma yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

“Is Trump handing Putin a victory in Syria?” (Trump, Putin’e Suriye’de bir zafer mi veriyor?) başlıklı makalede, Trump’ın bölgedeki tek büyük amacının “İran’ın bölgedeki nüfuzunu bitirmek olduğuna” vurgu yapıldı. IŞİD’in Suriye’de tamamıyla bozguna uğratıldığını hatırlatan Ignatius, ABD’li üst düzey yetkililerden aldığı bilgileri kaynak göstererek, Trump’ın, ABD’nin bu zamana kadar eğitim ve silahları ile yatırım yaptığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin karşısında Esad’ın iktidarını tekrar meşru kılmaya hazır olduğunu belirtti. Trump’ın Suriye politikasını “ileri-geri giden bir pinpon topuna” benzeten Ignatius, Trump’ın selefleri Obama ve Bush’un aksine benzeri yatırımlardan kaçınacağını öne sürdü. AA

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