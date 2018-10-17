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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Trump: Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var

17 Ekim 2018, Çarşamba 20:00
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın önemine dikkati çekerek, "Suudi Arabistan’a ihtiyacımız var." dedi.

Trump, ABD hükümetine yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Trump, ABD'nin Ortadoğu projesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın öneminin altını çizerek, "Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı olayından ardından şahsına yöneltilen "Suudi Arabistan'a silah satışını durdur" çağrıları hakkında ise Trump, bazı Kongre üyelerinin inanılmaz baskılarına rağmen Riyad yönetimine silah satışını durdurmayı düşünmediğini dile getirdi.

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'a yapılan 115 milyar dolarlık silah satışının Amerikan halkına 500 bin yeni iş imkanı doğuracağını iddia etti.

Kaşıkçı olayının Prens Selman'ın "bilgisi dışında" geliştiğini umut ettiğini iddia eden Trump, "Benim gözümde bu önemli bir faktördür." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: ABD, Trump, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, gazeteci
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