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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Trump, Suudi Arabistan'ın avukatı gibi davranıyor'

20 Ekim 2018, Cumartesi 22:30
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülmesi olayında ABD Başkanı Donald Trump, “Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranmakla” eleştiriliyor.

ABD’nin önde gelen dergilerinden The New Yorker’da Susan B. Glasser’in kaleme aldığı “Trump hiçbir şeyi beceremiyor: Başkan, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranıyor” başlıklı makalede, öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı olayına karşı Trump’ın takındığı tutum değerlendirildi.

İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı hakkındaki “hiç değişmeyen temel gerçeklerin” Suudi yönetimi ve Trump tarafından üç haftadır inkar edilmesi ile olayın uluslarası bir krize dönüştüğü belirtilen makalede, “Trump hiçbir zaman Kaşıkçı'nın muhtemel ölümünün açık gerçekliğini kabul etmedi ve böyle bir zamanda Amerikan başkanından beklendiği şekilde insan hakları ve özgürlük savunuculuğundan daha çok, şu an hala dünya kamuoyu önünde Suudilerin avukatı gibi davranmaya devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

"Bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir olay”

Makalede, Suudiler tarafından cuma günü duyurulan "Kaşıkçı'nın konsoloslukta girdiği bir yumruk kavgasında öldüğü iddiası" ve Trump’ın bu iddiayı hemen inandırıcı bulduğunu açıklamasına rağmen tartışmaların bir süre daha yatışmayacağına dikkat çekilerek, “Trump’ın Suudi Arabistan'ın acımasız genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ateşli bir şekilde kucak açmasından dolayı bu, tek bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir olaydır.” ifadeleri kullanıldı.

"Suudi Arabistan ile ilişkilerimizde geç kalınan bir dönüm noktası”

Makalede, Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin içindeki Lindsey Graham ve Marco Rubio gibi senatörlerden bile Suudi Arabistan’ın cezalandırılması yönünde talepte bulunduğu belirtilerek, Suudi Arabistan’a karşı Amerikan politikasında açık bir şekilde kayma olduğunun altı çizildi.

Trump’ın kendi partisindeki aykırı seslerin yanında, Washington’da Suudi Arabistan lehine için çalışan lobi ve düşünce kuruluşlarında da gelen baskılar üzerine kopmalar yaşandığı kaydedilen makalede, bu kuruluşların Suudi parası ile Kaşıkçı arasında bir tercih yapmak durumunda oldukları vurgulandı.

İsmini vermek istemeyen bir lobicinin, “Biz bu adamın (Veliaht Prens) yalanları üzerine daha fazla devam edemeyiz. Bunun yolu yok. Bu çok açık, çok ürkütücü.” dediği yazıldı.

“Amerika'nın üstünde bir utanç lekesi olarak hatırlanacak”

Makalenin sonunda, “Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’ya yönelik saldırısı, sadece gaddar bir Orta Doğu monarşisinin bir muhalife karşı izole bir cinayeti olarak hatırlanmayacak. Donald Trump ve onun birkaç hafta süren oyalamalarından dolayı, Amerika'nın üstünde bir utanç lekesi olarak da hatırlanacak." ifadelerine yer verildi.

 

AA

Etiketler: ABD, Trump, Suudi Arabistan
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