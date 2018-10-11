Trump'tan ABD Merkez Bankası FED'e tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nı (FED) faizleri çok hızlı artırmakla eleştiren başkan Donald Trump, bankanın bu politikası için 'FED kafayı yedi' ifadesini kullandı.

Trump, önümüzdeki ay yapılacak ara seçimler için kampanya çalışmaları için Washington'dan Pensilvanya'ya giderken, seyahat ettiği Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD başkanı burada New York Borsası'nda gün içinde yaşanan yüzde 4'e varan düşüşlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, sert kayıplardan FED'i sorumlu tuttuğu açıklamasında, bankanın faiz politikasına eleştirisini dile getirirken, 'aşırı yorgunluktan bunalıma düşmek' anlamında argo tabir olan 'kafayı yemek' deyimini kullandı.

Donald Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." dedi.

Trump'ın, bu ifadelerden sonra piyasalardaki kayıpları "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" olarak tanımlaması ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i daha önce de eleştirmişti.