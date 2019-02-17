Trump'tan Avrupa ülkelerine 'IŞİD militanlarını yargılayın' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli IŞİD militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri IŞİD'li teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak" ifadelerini kullandı.

IŞİD'li teröristlerin beklenildiği gibi Avrupa'ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, "Çok şey yaptık, çok para harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. IŞİD'in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.