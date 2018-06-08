Trump’tan ayrılıkçı iftar

Trump Beyaz Saray’da ilk iftarı verdi, ama Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını davet etmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da ilk kez düzenlediği ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington’daki yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi. Görevine yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan Trump, Beyaz Saray’da ilk kez iftar verdi. Beyaz Saray’daki geleneğin dışına çıkarak geçen yıl iftar vermeyen Trump, bu yıl dar katılımlı bir dâvette ağırlıklı olarak Washington’da görevli yabancı misyon temsilcilerini ağırladı.

Yabancı misyon temsilcileri ağırlandı

Katılımcı listesi Beyaz Saray tarafından açıklanmadı ancak Beyaz Saray muhabirlerinin bildirimlerine göre programa Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya’dan diplomatik temsilciler katıldı. Oruçların açılmasından önce kısa bir konuşma yapan Trump, bütün Müslüman âleminin Ramazan ayını tebrik ettiğini ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden temsilcileri Beyaz Saray’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rahipten Müslümanlara destek

Protestoya katılarak Amerikalı Müslümanlara destek veren Hıristiyan rahip Ruben Eckels da Trump’ın İslamofobik söylemlerine dikkati çekti. Eckels, “Biz bu ülkede olmaması gereken ayrımcılığa, eşitsizliğe ve hakarete maruz kalan Müslüman kardeşlerimizi desteklemek için buradayız. Bir iftar veriliyor, fakat dâvet edilmiyorlar. Bu tavır, Amerikalı Müslüman vatandaşlarla ilişkilerimizi düzeltmez.” ifadelerini kullandı. ABD’nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016’ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray’da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.

Trump’a protesto

Öte yandan hem Trump’ın İslamofobik söylemlerini hem de Beyaz Saray’daki iftara davet edilmemelerini protesto eden bazı Müslüman sivil toplum örgütleri, Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta “alternatif” bir iftar programı gerçekleştirdi.