Trump'tan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

ABD Başkanı Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda ölenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Capital Gazette'deki silahlı saldırıda ölenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, söz konusu saldırının kurbanlarına saygının bir gereği olarak ülke içinde ve dışındaki tüm kamu kurumlarında bugün bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini aktardı. Başkent Washington'a, 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis'te yayın yapan "Capital Gazette"ye yönelik 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğu açıklanmıştı. Yetkililer zanlının saldırıdan önce sosyal medya üzerinden gazeteye tehdit mesajı gönderdiğini belirtmiş ve olayın planlı bir saldırı olduğunu vurgulamıştı. Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor. AA

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