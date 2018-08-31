Trump'tan Brunson açıklaması: Hayal kırıklığı içindeyim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, İsrail'in bir Türk vatandaşını serbest bırakması için yardım ettikten sonra ABD'li papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmamasını, "Kişisel olarak hayal kırıklığı içindeyim" diye niteledi.

Trump, "Birisini onun için geri gönderttim. Büyük hayal kırıklığına uğradım, ama herşeyin nasıl halledileceğine bakacağız" diye konuştu.

Öte yandan Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini belirtti.

'ÖNERİ YETERİNCE İYİ DEĞİL'

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) iki taraf arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul etmedi.

Trump, "Öneri yeterince iyi değil; onların tüketici alışkanlıkları kendi araçlarını alma yönünde, bizim araçlarımızı alma yönünde değil" dedi.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Avrupa Parlamentosu üyelerine Perşembe günü yaptığı konuşmada, "AB, eğer ABD aynısını yapar ise, otomobil gümrük tarifelerini sıfıra indirmeye, tüm tarifeleri sıfırlamaya istekli" demişti.