Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda, “Bu durum Beyaz Saray’da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz.” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistanlı en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade etti. Kaşıkçı’ya ilişkin Suudi Arabistan’dan kiminle görüştüğünü ismen zikretmeyen Trump, “Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Kaşıkçı’nın nişanlısıyla da görüştüklerini dile getirerek, kendisini Beyaz Saray’a davet ettiklerini belirtti.

Trump, “Kimin yaptığını bulacağız. Anladığımız kadarıyla kendisi konsolosluğa girdi, fakat bir daha çıkmadı.” diye konuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.