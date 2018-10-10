"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

10 Ekim 2018, Çarşamba 20:24
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı konusunu üst düzey bir Suudi liderle görüştüğünü belirterek, bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda, “Bu durum Beyaz Saray’da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz.” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistanlı en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade etti. Kaşıkçı’ya ilişkin Suudi Arabistan’dan kiminle görüştüğünü ismen zikretmeyen Trump, “Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Kaşıkçı’nın nişanlısıyla da görüştüklerini dile getirerek, kendisini Beyaz Saray’a davet ettiklerini belirtti.

Trump, “Kimin yaptığını bulacağız. Anladığımız kadarıyla kendisi konsolosluğa girdi, fakat bir daha çıkmadı.” diye konuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

 

AA

Etiketler: ABD, Trump, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    S&P: Türkiye ekonomisi durgunlaşabilir

    Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Almanya'dan Yunanistan'ın tazminat talebine ilişkin açıklama

    Zaharova: Rusya Fırat'ın doğusundaki durumdan endişeli

    NATO, Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük askeri tatbikatını yapacak

    5 milyar insan miyop olabilir

    Sağlıklı salatanın 7 önemli kuralı

    “İhtiyaç fazlası öğretmen” eleştirisi

    Son 100 yılın en tehlikelisi olabilir... ABD alarma geçti; Trump Twitter'dan uyardı!

    ‘Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez’

    Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

    Lavrov'dan 'Soçi mutabakatı' değerlendirmesi

    Memur bir ayda 212 lira fakirleşti

    Gazi Hastanesinde ameliyatlar durduruldu mu?

    'Veriler kulüp dışına sızdırıldı'

    'Hala cevap bekliyoruz'

    Hakkari Şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı...

    Bakanlıktan 'mantar' uyarısı!

    Son yılların en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

    Adana'da deprem

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Genel

    TBMM Başkanlığına sunuldu: Yeni torba yasada neler var?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Cevher İLHAN

    Risale-i Nur'un gördüğü yoğun ilgi siyonist-komünistleri rahatsız etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.