Trump’tan Comey’e suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey’in Hillary Clinton hakkında yürüttüğü soruşturmanın, “sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma” olduğunu iddia etti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ayrıca Comey’den Michael Flynn (eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) ile ilgili soruşturmayı durdurmasını asla istemediğini belirtti. Donald Trump “fake news” (yalan haber) olarak tanımladığı birçok ana akım medya kuruluşunun da Comey’in iddiaları üzerinden haber yapmaya devam ettiğini belirtti. Comey’in başında olduğu FBI tarafından yürütülen Hillary Clinton soruşturmasının, “sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma” olarak nitelendiren Trump, FBI’ın itibarının Comey yönetimindeyken yerle bir olduğunu, kuruma eski itibarını yakın zamanda tekrar kazandıracaklarını bildirdi. Trump, Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale etttiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen eski ajan Peter Strzok ile ilgili paylaşımlarda da bulundu. Amerikan medyasında yer alan “Trump karşıtı FBI ajanı, Clinton soruşturmasını yürüttü” haberlerine atıf yapan Trump, “Şimdi her şey daha anlamlı gelmeye başladı.” ifadesini kullandı. AA

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