"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Trump’tan da kart ambargosu

08 Kasım 2018, Perşembe 23:28
Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta’nın basın kartını askıya aldı.

CNN muhabiri Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray’a alınmadığını duyurdu. Beyaz Saray’da dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray’ın bu kararı alması dikkati çekti. Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, “CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah’a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın” demişti.  Trump’ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN’i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun “yalan haber” yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor.

AA

Etiketler: trump
Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hat şifa vesilesi oldu

    Ülkede adalet açığı var

    Kadınların gerçek saadeti imanda

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur

    İnternete de korku sinmiş

    Türkçe Ezan tartışması 1950’de kapandı

    İslâm âlimlerinden adalet vurgusu

    Böyle yargı reformu olmaz

    'BM, Kaşıkçı cinayetini yakından takip ediyor'

    Fenerbahçe üst tura çıkmak için avantaj yakaladı

    Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nden Yunan Bakana cevap
    📷

    Sultân-ı Ezelî’nin vazîfeperver me’murları'ndan büyük kediler Tuzla'da

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemeli

    'Arabistan ile işbirliği yapan bütün ülkelerde endişe hakim'

    'Türkiye, AB'ye üyelikte kararlı olduğunu göstermeli'

    Kamu Başdenetçisi Malkoç: ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor

    2019 zor geçecek

    ‘Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek’

    CHP'de olağanüstü toplantı: Erol ve Yılmaz Disiplin Kuruluna sevk edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkçe ezan provokasyonu
    Genel

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur
    Genel

    Ülkede adalet açığı var
    Genel

    Medrese-i Yusufiye Seti’ne sahip çıkalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çirkinin yaratılması çirkin değil midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küresel haydutluk
    Ali FERŞADOĞLU

    Esma-i Hüsna ile kurulan bağlantılar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İsmail TEZER

    Zıddiyet aynasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.