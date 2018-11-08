Trump’tan da kart ambargosu

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta’nın basın kartını askıya aldı.

CNN muhabiri Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray’a alınmadığını duyurdu. Beyaz Saray’da dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray’ın bu kararı alması dikkati çekti. Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, “CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah’a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın” demişti. Trump’ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN’i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun “yalan haber” yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor. AA

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