Trump'tan göçmenlere ilişkin önemli imza

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle söz konusu kararnameyi imzalayan Trump, yasa dışı göçmen sorununa bir an önce çözüm bulması konusunda da Kongreye çağrıda bulundu.

Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa açıklamada, "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bu kararname bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım." değerlendirmesini yaptı.

Aile ayrılmalarına tepkiler

Trump'ın göçmen ailelerinin bir arada kalması yönünde imza attığı gün, söz konusu uygulamaya yönelik eleştiriler de ülke genelinde devam etti.

Demokratların başkan aday adayı olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından, "Dünya üzerindeki en güçlü ulus, çocukların ailelerinden koparılmasını kabul edilebilir bulduğunda, birçok ülkeye, göçmenlere ve azınlıklara nasıl davranabileceklerine dair bir sinyal göndermiş oluyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir sinyal." sözleriyle Trump yönetimine tepki gösterdi.

Diğer yandan, ABD'deki önemli insan hakları savunucularından Georgia Vekili Demokrat John Lewis de söz konusu uygulamayı sert sözlerle eleştirdi.

Lewis, "Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Sınıra gideceğim. Yeniden tutuklanacağım. Gerekirse hapse girmeye hazırlık yapacağım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump da babasının attığı imza ile artık göçmen ailelerinin çocuklarından ayrılmayacağını ve daha kapsamlı çözümün Kongre tarafından bulunması gerektiğini dile getirdi.

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