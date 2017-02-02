Trump'tan İran'a 'askeri müdahale' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump İran'a 'askeri müdahale'ye yönelik açıklama önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump, basın mensuplarının 'İran'a askeri müdahaleyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusuna 'masadaki her seçeneği değerlendiriyoruz' cevabını verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de İran'ın balistik füze denemesi hakkında, dün yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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