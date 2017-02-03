Trump'tan İran'a çok sert mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu vize kısıtlaması İran ve ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden oldu. Bugün ise bu gerilim Twitter'a taşındı.

Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki kriz bugün başka bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden İran'a yüklenerek, "İran ateşle oynuyor" dedi. Açıklamaya İran kanadından yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın sözlerine Twitter'dan cevap verdi. Zarif; "ABD'nin tehditlerine boyun eğmiyoruz. Bu mesajlar asla bir savaşı başlatamaz" dedi. İran bugün ülkesinde yapılacak Serbest Stil Güneş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kriz, ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamasının ardından başladı.

Okunma Sayısı: 373

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.