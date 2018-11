Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

Donald Trump, Emmanuel Macron'un geçen hafta tekrarladığı Avrupa'nın dış tehditler karşısında NATO'ya muhtaç olmaktan kurtulması için kendi ordusunu kurması gerektiği yönündeki sözleri karşısındaki açıklamalarında Twitter'da devam etti.

Amerikan başkanı mesajında, "Emmanuel Macron, ABD, Çin ve Rusya tehditlerine karşı korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama birinci ve ikinci dünya savaşlarında (korunulması gereken) Almanya'ydı. Fransa için bunlar nasıl sonuçlandı? "Biz müdahale etmeden önce (Fransızlar) Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı...."

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!