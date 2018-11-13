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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

13 Kasım 2018, Salı 20:31
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslendiği Twitter mesajında İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Alman işgali altında olduğunu hatırlatarak "Biz müdahale etmeden önce (Fransızlar) Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı." dedi.

Donald Trump, Emmanuel Macron'un geçen hafta tekrarladığı Avrupa'nın dış tehditler karşısında NATO'ya muhtaç olmaktan kurtulması için kendi ordusunu kurması gerektiği yönündeki sözleri karşısındaki açıklamalarında Twitter'da devam etti.

Amerikan başkanı mesajında, "Emmanuel Macron, ABD, Çin ve Rusya tehditlerine karşı korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama birinci ve ikinci dünya savaşlarında (korunulması gereken) Almanya'ydı. Fransa için bunlar nasıl sonuçlandı? "Biz müdahale etmeden önce (Fransızlar) Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı...."

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Fransa, Almanya, savaş
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