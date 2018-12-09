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9 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Trump'tan Macron'a protestoları sonlandırmak için tavsiye

09 Aralık 2018, Pazar 12:49
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan gösterilere ilişkin görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Daha önce "Paris Anlaşması Paris için işe yaramadı. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini kullanan Trump, bu kez Paris Anlaşması'nı feshetme çağrısı yaptı.

Direksiyon başında ekmek parası kazanırken akarkayıt fiyatlarından darbe üzerine darbe yiyen Fransızlar, 17 Kasım'dan beri sarı yelekleri geçirip sokaklara dökülüyor. Paris'teki meşhur Şanzelize de bir kez daha barikatlara sahne oluyor.

Trump, "Paris'te çok üzücü bir gün ve gece. Belki de gülünç ve son derece pahalı Paris Anlaşması'nı sonlandırmanın ve parayı daha düşük vergiler yoluyla halka geri ödemenin zamanı gelmiştir? ABD, bu konuda çağının çok ötesindeydi ve geçen yıl emisyonların azaldığı tek büyük ülkeydi!" diye yazdı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Macron, Fransa, sarı yelekliler
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