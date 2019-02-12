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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Trump'tan Müslüman senato üyesi İlhan Omar hakkında açıklama

12 Şubat 2019, Salı 08:58
ABD Başkanı Trump, "Bence o (İlhan Omar) kendisinden utanmalı. Berbat bir açıklamaydı ve özrün de yeterli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ın İsrail lobisinin ABD'de Kongre üzerindeki etkisi üzerine yaptığı yorumlara sert tepki gösterdi.

Başkan Trump, Texas eyaletinde düzenleyeceği mitinge giderken uçakta konuştu.

Trump, bir soru üzerine "Bence o (İlhan Omar) kendisinden utanmalı. Berbat bir açıklamaydı ve özrün de yeterli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına karşılık Twitter'dan açıklama yapmıştı. Amerikalı Yahudilerden özür dileyen Omar, İsrail'in ABD'deki lobicilik faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Anti-semitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeble net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.

"Lobilerin problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim"

Omar, lobi yapan firmaların ABD siyasetine verdiği zarar konusundaki sözlerinin ise arkasında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız."

ABD Temsiciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi unvanını alan Omar, inancı sebebiyle hakaret ve eleştirilere maruz kalmış, son olarak Cumhuriyetçi Senato lideri Senatör Kevin McCarthy tarafından anti-semitizm ile suçlanmıştı.

Omar ise McCarthy'i İsrail lobilerinden para almakla suçlamıştı. Omar'ın bu ifadesini anti-semitizm olarak değerlendiren birçok Cumhuriyetçi kongre üyesi Omar'a tepki göstermiş, Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi başta olmak üzere Demokrat siyasetçiler de Omar'ın özür dilemesini istemişti.

AA

Etiketler: İsrail, ABD, lobi, İlhan Omar, senato
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