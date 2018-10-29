Trump'tan 'Ordumuz sizi bekliyor' tehdidi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak." paylaşımında bulundu.

Meksika sınırına 5 bin asker iddiası Öte yandan bir Amerikan gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu. Gazete, gönderilen askerlerin güneydeki göçmen krizi ile mücadele operasyonunun ilk aşamasında sınıra yakın bölgelere konuşlandırılacağını ileri sürdü. 5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceği iddia edilirken, askerlerin bir kısmının bu bölgelere gelmeye başladığı ve aralık ayının ortalarına kadar bölgede kalacakları öne sürüldü. AA

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