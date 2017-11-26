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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

26 Kasım 2017, Pazar 08:59
ABD Başkanı Donald Trump, CNN International TV kanalının "yalan haber kaynağı" olduğunu, ABD'yi dünyada kötü temsil ettiğini savundu.

Trump, Twitter hesabından "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor." paylaşımında bulundu.

Paylaşım, 17 binden fazla kullanıcıdan retweet alırken, 36 bin kullanıcı tarafından da cevaplandı.

"ABD'yi dünyaya karşı temsil etmek CNN'in görevi değil"

Trump’ın paylaşımına binlerce kullanıcı tepki gösterirken CNN televizyonu da kurumsal iletişim hesabından Başkan Trump'a cevap verdi.

CNNPR hesabından "ABD'yi dünyaya karşı temsil etmek CNN'in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak." paylaşımında bulunuldu. 

Trump yönetiminin, AT&T iletişim teknolojileri şirketinin CNN’in üst kuruluşu Time Warner şirketini alım işlemini hafta başında mahkemeye vermesi Trump ile CNN arasında başkanlık yarışından beri süren gerginliği daha da arttırdı.

Adalet Bakanlığı alımın "ABD'de medya tekeli oluşturacağı" gerekçesiyle durdurulmasını talep etmişti.

Trump söz konusu alıma karşı olduğunu ancak satışa müdahil olmayacağını belirtmişti. 

AA

Etiketler: abd, trump
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