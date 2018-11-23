Trump'tan Şükran Günü yorumu: En çok kendime şükran duyuyorum

Trump, en çok kendisine şükran duymasını şöyle açıkladı: "Görevi devraldığım günden bugüne ülke o kadar güçlendi ki, inanamazsınız. Yabancı liderler diyor ki, şimdiki ABD ile iki yıl öncesinin ABD'si arasındaki güç farkına inanamıyoruz."

ABD'de her kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ve devamındaki tatili Florida'nın Mar-a-Lago sahilindeki malikanesinde geçiren Başkan Donald Trump, güne özgü faaliyetler olarak telefonla ordu mensuplarının halini hatrını sordu, gazetecilerle sohbet etti.

Bir gazetecinin bu yıl en çok neye şükran duyduğu sorusu üzerine 'en çok kendisine müteşekkir olduğunu' dile getiren Trump, bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

'MUAZZAM FARK YARATTIM'

"Muhteşem bir aileye sahip olduğum ve bü ülkede muazzam bir fark yarattığım için… Ben bu ülkede muazzam fark yarattım. Görevi devraldığım günden bugüne ülke o kadar güçlendi ki, inanamazsınız."

'HAKKİKATEN İNANILMAZ'

Hızını alamayan Trump şöyle devam etti:

"Demek istediğim, görüyorsunuz, o kadar çok güçlendi ki, insanlar inanamıyor bile. Yabancı liderleri gördüğümde, bana diyorlar ki, şimdiki ABD ile iki yıl öncesinin ABD'si arasındaki güç farkına inanamıyoruz. Büyük ilerleme kaydettik."

OBAMA, BEDAVA YEMEK DAĞITTI

Beyaz Saray'da Şükran Günü etkinlikleri düzenlendi: ABD Başkanı'nın geleneksel hindi affetme töreninde Trump'ın hareketleri hindiden daha çok ilgi çekti.

Selefi Barack Obama ise Şükran Günü vesilesiyle ABD'nin yoksullarına bedava yemek dağıtan Gıda Bankası'nda çalıştı. Malzemelerin taşınmasından yemeklerin pişirilip dağıtılmasına dek her aşamasında çalışan Obama, 'gelecek neslin liderlerine şükran duyduğunu' dile getirdi.

'UMUT GENÇLERDE'

Twitter hesabından Şükran Günü mesajı paylaşan Obama, "Gelecek neslin liderleri için minnetarım. Onlar hoşgörülü, yaratıcı, idealist gençler, dünyayı olması gerektiği gibi yapmak için uğraşıyorlar. Umut için eylem gerektiğini anlıyorlar" dedi.

TRUMP, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 'HANİ NEREDE' ÇEKTİ

Bugüne hükmeden Trump ise tarihin en soğuk havalı Şükran Günü'nü geçirmeleri üzerinden iklim değişikliği inkarına malzeme çıkardı.

Bilim insanlarının üzerinde konsensüse vardığı iklim değişikliğini kabul etmeyen ve Obama'nın imza attığı Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi çıkarmış olan Trump, "Gaddar ve yayılmacı soğuk patlaması TÜM REKORLARI kırabilir — Küresel Isınmaya hani ne oldu?" diye tweetledi.

Birçok ​bilim insanı, Trump'ın 'hava durumuyla iklim değişikliğini karıştırıp' 'ahmakça' bir tweet attığında sözbirliği etti.