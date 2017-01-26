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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Trump'tan Suriye ve ABD'deki Müslümanlar hakkında flaş açıklama

26 Ocak 2017, Perşembe 09:50
Cuma günü yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalından David Muir'e verdi.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen mülakatta Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." dedi.

Daha önce de birkaç kez Suriye halkı ülke içinde güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini kaydeden Trump'ın bugünlerde bu önerisinin de yer aldığı bir başkanlık kararnamesine imza atması bekleniyor.

"Müslümanlar ABD'ye alınmasın önerisi değil"

Programda öne çıkan bir diğer konu da ABD'ye gelecek kişilere uygulanan vize rejiminin sıkılaştırılması ve özellikle belli ülkelerden başvuran kişilerin daha katı güvenlik prosedürlerine tabi tutulması oldu.

Yeni vize yaklaşımının "Müslümanların ABD'ye alınmaması" anlamına gelip gelmediğini soran Muir'e cevaben Trump, "Hayır, bu Müslümanların yasaklanması durumu değil fakat çok fazla terör barındıran ülkelerle ilgili. Bu ülkelerden gelen insanlar burada büyük sorunlara neden oluyorlar. Ülkemizin bu kişiler olmadan da zaten yeterince sorunu var." ifadelerini kullandı.

"Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek"

Meksika sınırına duvar inşası sözlerini bir kez daha yineleyen Trump, ilk başta Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla yapılacak olan duvarın masraflarının Meksika'dan kesinlikle alınacağını dile getirdi.

"Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek." diyen Trump, yakın zamanda Meksika hükümeti ile görüşmelere başlayacaklarını ve söz konusu paranın "bir şekilde" tahsil edileceğini bildirdi.

AA

Etiketler: trump, abd, suriye
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