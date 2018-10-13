Trump'tan Suudi Arabistan itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 2 Ekim'den beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de konuştu. Trump, Kaşıkçı öldürülmüş olsa dahi, Suudi Arabistan ile olan silah anlaşmasını iptal etmenin ABD'yi cezalandıracağını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşeceğini duyuran Trump, Kaşıkçı öldürülmüş olsa dahi, Suudi Arabistan ile olan silah anlaşmasını iptal etmenin ABD'yi cezalandıracağını ifade etti.

Kaşıkçı'nın hayatta olmasını dilediğini ancak umutlu olmadığını ifade eden Trump, gazetecinin öldürülmüş olması durumunda silah satışını durdurmanın dışında Suudi Arabistan'ın farklı yollardan cezalandırılabileceğini söyledi.

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurtdışı gezisini Suudi Arabistan'a yapmış ve Riyad'a 110 milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştirmişti. Trump yönetimi ayrıca, Ortadoğu'da İran'a karşı Suudi Arabistan'la işbirliği içerisinde.

Riyad yönetimini eleştiren yazılarıyla tanınan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamadı.

Emniyet kaynakları gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor. Suudi Arabistan ise Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını öne sürerek, öldürüldüğü iddialarını yalanlıyor.