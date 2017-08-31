Trump’tan Suudi Arabistan Kralı’na ''Katar'' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud’a Katar krizine diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Katar anlaşmazlığının bütün taraflarından, krizi sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmaları istendi” denildi. İki liderin terörle ve aşırıcı ideolojilerle mücadele ile teröre finansma desteğinin önünün kesilmesi konularını da görüştüğü belirtildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler Haziran ayı başında Katar’ı “terörizme destek vermekle” suçlamış ve bu ülkeyle ilişkilerini kesmişti. Katar ise iddiaları reddediyor. Son olarak Katar, Körfez ülkelerinin hazırladığı 13 maddelik talep listesini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. AA

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