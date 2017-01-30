Trump'tan Trudeau'ya taziye telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kanada'nın Quebec City kentindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin ölmesi üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu arayarak taziyelerini iletti.

Taziye telefonunda Trump'ın Kanada'ya soruşturmayla ilgili her türlü yardıma hazır olduklarını belirttiği de kaydedildi. Dün Kanada'nın Quebec City kentinde aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayı "terör saldırısı" olarak soruşturmaya başlayan Quebec City polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgandan ikisinin yakalandığı duyurulmuştu. AA

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