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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Trump'tan Türkiye ve Brunson açıklaması

15 Ekim 2018, Pazartesi 18:33
ABD Başkanı Trump, Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık. 2 gün öncesine göre bugün Türkiye hakkındaki hislerim daha farklı. Bugün Türkiye'ye karşı çok iyi bir hissiyatım var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Brunson konusunda bir anlaşma yapıp yapmadıkları şeklindeki soruyu cevaplayan ABD Başkanı Trump, "Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık. 2 gün öncesine göre bugün Türkiye hakkındaki hislerim daha farklı. Bugün Türkiye'ye karşı çok iyi bir hissiyatım var." dedi.

"Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz"

Trump ayrıca, "Rahip Brunson artık evinde ve bundan çok mutluluk duyuyoruz. Rahip Brunson Türkiye'yi seviyor. Dün de (cumartesi) söyledim, bu vesileyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, cumartesi günü rahip Brunson ve ailesini Oval Ofis'te kabul etmiş ve kabulde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Trump, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılan Amerikalı din adamı Andrew Brunson'ı Beyaz Saray'da kabulünde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." diye konuşmuştu.

AA

Etiketler: trump
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