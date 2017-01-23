Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan çekildi

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması, 2015 yılında Obama tarafından imzalanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çıkılmasını onaylayan kararı imzaladı. ABD Başkanı Trump bugün, 2015 yılında Obama tarafından imzalanan 'Trans Pasifik' anlaşmasından çekilecek karara imza atabileceği belirtiliyordu. ABD’nin görevi cuma günü Barack Obama’dan devralan 45. Başkan Trump'ın, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) çekilmesi yönündeki başkanlık emrini imzaladığı belirtildi. Trans-Pasifik Ortaklığı, Pasifik Kıyıları'nda yer alan 12 ülke arasında yapılan bir ticaret anlaşması.

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