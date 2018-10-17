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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trump: Türkiye'den eğer varsa ses kaydı istedik

17 Ekim 2018, Çarşamba 23:20
ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali güçlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Riyad'ı korumaya çalıştığı iddialarını reddetti ve Türkiye’den de eğer varsa Kaşıkçı ile ilgili ses veya görüntü kaydını istediklerini söyledi.

Trump, bu açıklamayı kabine toplantısı öncesinde, gazetecilerin soruları üzerine yaptı. Trump, Associated Press haber ajansına daha önce verdiği mülakatta, Suudi Arabistan’a yönelik suçlamalara değinirken, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak önce neler olduğunun netlik kazanması gerektiğini vurgulamış, cinsel saldırı iddialarının gölgesinde Anayasa Mahkemesi yargıçlığı onanan Brett Kavanaugh tartışmasına atıfta bulunarak “Yine 'masumiyetin kanıtlanana kadar suçlusun' vakasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’a kabine toplantısı öncesinde gazeteciler bu açıklamasını sorduğunda, Başkan, Suudi Arabistan’ı korumaya çalışmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretine atıfta bulunarak Türkiye’den eğer varsa Kaşıkçı’ya ilişkin ses ve görüntü kaydını istediklerini belirtti. Trump, "Böyle bir kayıt var mı emin değilim muhtemelen var. Pompeo döndüğünde bu konuyla ilgili kapsamlı bir rapor verecek. İlk soracağım soru bu olacak" diye konuştu.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan da, Bakan Pompeo’nun Türkiye ziyaretinin Cemal Kaşıkçı bağlamına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Dışişleri sözcüsü Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü gösteren herhangi bir ses kaydı duymadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Türkiye ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmanın tamamlanması için birkaç gün daha verilmesi gerektiğini belirtmiş, “Soruşturma sonuçları gelince değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, ABD, Cemal Kaşıkçı
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