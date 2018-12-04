Trump: Unutmayın, ben vergi adamım

ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeyle ticaret vergileri konusunda süren görüşmelerde anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'ye mal ihraç eden ülkelere ekstra vergiler uygulanmaya devam edileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile ticaret müzakereleri başladı bile. ABD'nin ticaret temsilcisi Lighthizer, diğer ticaret yetkilileri ile çok yakından çalışmalar gerçekleştirecek. Çin ile ticaret görüşmeleri, Çin Devlet Başkanı Şi ile Arjantin'de yaptığımız sıcak görüşmeden 90 gün sonra sona erecek ve süre uzatılmayacak" açıklamalarında bulundu.

'Çin ile gerçek bir ticaret anlaşması mümkünse onu alacağız' diyen Trump, Çin lideri ile bunu gerçekten istediklerini, böyle bir anlaşmaya varılması halinde bunu mutlulukla imzalayacağı söyledi.

'Ben vergi adamım'

Trump, şu anda gümrük vergilerinden milyonlarca dolar aldıklarını hatırlatarak eğer anlaşma sağlanamaması halinde 'vergi adam' olduğunu hatırlamalarını isteyerek ABD'yi zengin yapacak en büyük vergileri uygulayacaklarını söyledi.