Trump ve Putin'in önünde konuşan Macron: Milliyetçilik yurtseverliğe ihanettir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te, dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, milliyetçiliği, 'yurtseverliğin tam karşıtı ve ahlaki değerlere ihanet' olarak tanımladı.

Macron, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şanzelize Caddesi'nde bulunan Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen, ev sahipliği yaptığı törende konuştu.

Emmanuel Macron'u aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı, alanda oluşturulan tören tribünündeki yerlerinde dinledi.

Fransa Cumhurbaşkanı burada 20 dakika süren konuşmasında Yurtseverlik, milliyetçiliğin tam karşıtıdır, milliyetçilik de yurtseverliğe ihanettir" ifadelerini kullandı.​

'Başkalarına saygı göstermezsek bir ulusun en önemli değerini yok ederiz'

Macron, "Başkalarına saygı göstermeden sadece kendi çıkarlarımızın peşinde olursak, bir ulusun elindeki en kıymetli değeri, ona yaşam veren ve onu nadide kılan bir değeri ortadan kaldırmış oluruz ki bu ahlaki değerlerdir." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'daki görevine başladığı andan itibaren 'Önce Amerika' söylemiyle milliyetçi vurgularını her geçen gün artıran ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macron'un konuşmasını bir kaç adım ötesinde ve donuk bir yüz ifadesiyle dinlemesi dikkat çekti.

Rusya'nın milliyetçi lideri Vladimir Putin'in de yer aldığı törenin ardından Beyaz Saray ve Kremlin'den Macron'un konuşmasıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Konuşmanın ardından 1937'de yaşamını yitiren ünlü Fransız sanatçı Joseph Maurice Ravel'in "Le Bolero" adlı eseri seslendirildi.

Macron, törenin ardından liderlerle onların onuruna vereceği öğle yemeği için Elysee Sarayı'na döndü.