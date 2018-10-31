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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trump ve Sisi’ye protesto

31 Ekim 2018, Çarşamba 22:42
ABD Başkanı Trump, 11 kişinin öldüğü sinagogu ziyaretinde, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Almanya Başbakanı MerkeL ile yaptığı görüşme sırasında protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 kişinin öldüğü sinagogu ziyaret için Salı günü Pittsburgh’a gitti. Trump’a, eşi First Lady Melania, kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı olan Jared Kushner eşlik etti. Kente kurban yakınları ile birlikte yas tutmak için giden ABD Başkanı’nın Pittsburg’u ziyareti birçok kent sakini tarafından eleştirildi. Trump’ın ziyareti nedeniyle düzenlene protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Yahudi derneği Bend the Arc’ın ABD Başkanına hitaben yazdığı açık mektubu 25 bin kişi imza attı. Mektupta Trump’ın, göçmenlere ve mültecilere yönelik kışkırtıcı sözler söylediği sürece Pittsburgh’a “hoşgelmediği” belirtildi. Trump’ı protesto edenler, ABD başkanının basın, mülteciler ve kendisini eleştirienlere karşı sözlü saldırılarıyla ülkedeki “zehirli ortamın” oluşmasında etkisi olduğunu savunuyor. Sinagogda 11 kişiyi öldüren saldırganın da sosyal medya aracılığıyla Yahudi düşmanlığı içeren paylaşımlar yaptığı bildirilmişti.

‘Sisi’nin elinde kan var’

Almanya Başbakanı Merkel’in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşme sırasında bir grup Başbakanlık binasının önünde gösteri yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Berlin’de bir grup tarafından protesto edildi. Demokrasi için Alman-Mısır Derneği (DAUD) tarafından, Sisi’nin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sırasında Başbakanlık binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin fotoğrafı ile üzerinde “Mısır’da askerî darbeye hayır” ve “Diktatör Sisi’ye karşı” yazılı dövizler taşınan gösteride, Sisi aleyhine sloganlar atıldı. Gösteride, Mısır’da siyasi olarak cezaevinde haksız tutuklu bulunanları sembolize eden kartondan yapılmış insan maketlerine de yer verildi. Dernek Başkanı Ali Alawady, yaptığı açıklamada, Sisi’nin Berlin’e ziyaretini protesto ettiklerini belirterek, “Demokratik bir ülkenin lideri olan Bayan Merkel, bir diktatöre nasıl elini verir? Sisi’nin elinde kan var” dedi.

Etiketler: sisi, trump, protesto
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