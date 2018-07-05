‘Trump Venezuela’yı işgal etmek istedi’

Trump’ın kurmaylarına defalarca Venezuela’yı işgal etmeyi önerdiği öne sürüldü.

Associated Press ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela’yı işgal fikrinde kamuoyu önünde ifade ettiğinden daha ısrarcı olduğunu yazdı. Ajansa göre, Trump bu açıklamayı yapmadan bir gün önce Oval Ofis’te görüştüğü üst düzey yetkililere, bölge için tehdit oluşturduğunu söyleyerek Nicolas Maduro’yu devirmeyi önerdi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye göre, Trump’ın önerisi odadaki herkesi şaşırttı. Odadakiler sırayla söz alarak Trump’ı bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştı, bunun ABD’nin Venezuela’ya yaptırım politikasına destek veren Latin Amerikalı müttefikleriyle aralarını açacağını söyledi. Haberde McMaster’ın sonunda işgalin tehlikeleri konusunda Trump’ı ikna etmeyi başardığı ve Başkan’ın Venezuela’ya ilgisini kestiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.