Trump, Yahudi avukatı İsrail Büyükelçisi yapacak

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim kampanyası süresince kendisine danışmanlık yapan 57 yaşındaki Yahudi kökenli avukatı David Friedman'ı "ABD'nin İsrail Büyükelçisi" olarak görevlendireceğini açıkladı.

Ülkede 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan ve 20 Ocak 2017'de görevi Barack Obama'dan devralacak olan Trump, kabinesinin ve yakın çalışma ekibinin üyelerini yavaş yavaş belirlemeye devam ediyor.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyasında kendisine danışmanlık yapan avukatı Friedman'ı "ABD'nin İsrail Büyükelçisi" olarak görevlendireceğini bildirdi.

ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri "oldukça derin" diye nitelendiren Trump, Friedman'ın "iki ülke arasındaki özel ilişkileri sürdürecek bir seçim" olduğunu belirtti.

Friedman ile çok eskiye dayanan bir arkadaşlığının olduğunu vurgulayan Trump, "Onun İsrail ile güçlü bağları, güçlü diplomatik ilişkilerimizi ve bölgedeki müttefiklerimizle ilişkilerimizi güçlendirmemizin temeli olacak." ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması

David Friedman ise yazılı açıklamasında, Trump'ın "İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması" konusundaki sözlerine destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını kaydetti.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.

ABD yönetiminin, 1995 yılında imzalanan Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre ülkedeki elçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu fakat söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ertelendi.

Obama döneminde inişli çıkışlı bir grafik izleyen ABD-İsrail ilişkileri, en çok da Obama ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki anlaşmazlıkların kamuoyuna yansıması ve ABD'nin İsrail'e 10 yıllık süre içinde 38 milyar dolar yardım yapmayı taahhüt etmesiyle konuşuldu.

Ön seçim sürecinde "İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma sözü" veren Trump'ın yeni dönemde nasıl bir İsrail-Filistin dengesi gözeteceği merak ediliyor.

David Friedman

ABD'de Cumhuriyetçi muhafazakarların politik yelpazesinde aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi kökenli bir aileden gelen Friedman, İsrail ile yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

"İsrail hükümetinin yeni yerleşim yerleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunan Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Arutz Sheva ve Jerusalem Post gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

ABD'de Florida'da yaşayan Friedman'ın aynı zamanda Kudüs yakınındaki Telbiye bölgesinde de bir evi bulunuyor.