Trump yeniden seçilirse şaşırırım

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirerek, “Ara seçimlerdeki başarısızlığından sonra yeniden seçilirse şaşırırım” dedi.

33. ASEAN Zirvesi için gittiği Singapur’da Amerikan CNBC televizyonuna konuşan Başbakan Mahathir, Malezya ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump’a yönelik de sert eleştirel açıklamalarda bulunan Mahathir, Trump’ın öngörülemez biri olduğunu ifade ederek, “Kuzey Kore lideriyle görüşeceğini asla beklemiyorduk. Sonra görüştü, sırtını okşadı, cana yakın davrandı. Ama daha sonra bir anda onunla görüşmek istemediğini söyledi. Trump ile asla bir öngörüde bulunamazsın” dedi. ABD’de geçen hafta yapılan Kongre ara seçimlerini de değerlendiren Mahathir, Trump’a hitaben, “Ara seçimlerden de anlaşılacağı üzere iyi bir performans sergilemedi. İkinci defa seçilme ihtimali şu an umutsuz gözüküyor. Ara seçimlerdeki başarısızlığından sonra yeniden seçilirse şaşırırım” diye konuştu.