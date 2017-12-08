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8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Trump yine tahrik etti

08 Aralık 2017, Cuma 19:30
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’daki Hanuka Bayramı kutlamasına katıldı. Trump, “İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz” dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Yahudi bayramı Hanuka dolayısıyla yapılan özel faaliyeti ilk kez yönetti. Önceki gün Trump’ın aldığı Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıma kararı yaklaşık 300 davetlinin katıldığı faaliyete de damga vurdu. Trump faaliyetin açılış konuşmasında “Bir sebepten dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs…Bu (faaliyet) bilhassa tarihe geçecek” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Trump “Hanuka, dünya genelindeki Yahudi ailelerin geçmişin mu’cizelerini ve geleceğin umutlarını kutladığı bir zaman. İsrail halkının yanında olmaktan ve kalıcı bağımızı güçlendirmekten gururluyuz. Şu anda yaşananları ve Kudüs ile İsrail’in her yerindeki sevgiyi düşünüyorum” dedi. Trump Hanuka’dan önce Noel dolayısıyla Beyaz Saray’da yapılan faaliyete katılmıştı. O faaliyette 3 saat 25 dakika boyunca el sıktığını belirten Trump bunun bir ‘rekor’ olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Etiketler: trump
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