"Trump yönetimi, yetkilerini tamamen aştı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırına "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla örmeyi planladığı duvara yönelik itiraz reddedildi.

ABD Bölge Yargıcı Gonzalo Curiel, eyaletin ve çevreci grupların San Diego'da bir mahkemeye sundukları, inşaatın hükümet çevre yasalarına uyduğunu gösterene kadar durdurulması konusundaki itiraz dilekçesini reddetti. İç Güvenlik Bakanlığının duvarın inşası için verdiği ruhsatlara yönelik itirazı yerinde bulmayan Curiel, hükümetin yasal yetkilerini aşmadığını belirtti. "Mahkeme sınır bariyerlerini inşa etmenin altındaki kararların siyasi olarak doğru olup olmadığı konusunda karar vermez ve veremez." ifadesini kullanan Curiel, itirazı kabul etmedi. "Trump yönetimi, duvar kararıyla yetkilerini tamamen aştı" Adalet Bakanlığı Sözcüsü Devin O'Malley, kararı memnuniyetle karşıladıklarını, sınır güvenliğinin, ülkede şiddet ve uyuşturucu kullanım oranını yükselten ve ulusal güvenliği tehdit eden yasa dışı göçü önlemek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Öte yandan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi avukatı Brian Segee, karara itiraz edeceklerini, Trump yönetiminin duvar kararıyla yetkilerini tamamen aştığını ifade etti. Trump, geçen yıl göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameyi imzalamıştı. Ekim ayında San Diego'da duvarın 8 prototipi inşa edilmiş, geçen hafta da sınırdaki Calexico kentinde 9 metre yüksekliğinde bir setin inşası başlamıştı. AA

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