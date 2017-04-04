ABD yönetimi, BM Nüfus Fonuna (UNFPA) yönelik katkısını kesme kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker'a mektup göndererek mali desteğin kesileceğini bildirdi. Finansmanın kesilme nedeni olarak UNFPA'nın programlarına destek vermesi gösterildi.

Trump yönetiminin BM'de ilk kesintisi oldu

Donald Trump yönetimi, bu adımla ilk defa bir BM kuruluşuna yönelik fon aktarımını kesme tehdidini yerine getirmiş oldu.

UNFPA internet sitesinden yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin desteği kesme gerekçesinin "yanlış" olduğu savunuldu. Açıklamada, "Bizim görevimiz her hamileliğin arzu edilerek her doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak." ifadesi kullanıldı.

UNFPA gibi BM kuruluşları hükümetlerin gönüllü ödemeleriyle finanse ediliyor. ABD, 2015 yılında yaptığı 75 milyon dolarlık katkıyla UNFPA'nın dördüncü büyük bağışçısı durumunda bulunuyor. Fon, 150'den fazla ülkede yaklaşık 50 yıldır nüfus programlarını destekliyor.