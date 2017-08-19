Trump zorda: Önemli isimlerin art arda istifaları devam ediyor...

Beyaz Saray Sanat Komitesine mensup 16 üye, Trump'ı protesto etmek amacıyla görevlerinden ayrıldı.

Görevinde 7 ayı geride bırakmak üzere olan ve bu süreçte Jared Kushner hariç Beyaz Saray'da en yakınındaki tüm ekibi ayrılan ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 kişilik "Sanat Komitesi" de istifa etti.

ABD'nin önde gelen sanatçı, yazar ve mimarlarından oluşan Beyaz Saray Sanat Komitesinin 16 üyesi, Charlottesville'deki şiddet gösterilerinin ardından Trump'ın beyaz Amerikalı aşırı sağcı milliyetçileri savunmasını protesto etmek için topluca istifa ettiklerini açıkladı.

Aralarında ünlü ressam Chuck Close, yazar Jhumpa Lahiri, mimar Thom Mayne ve "Jersey Boys" müzikalinin oyuncusu John Lloyd Young'un da olduğu 16 üye, Başkan Trump'a yazdıkları mektupla istifa ettiklerini bildirdi.

Mektupta üyeler, "Charlottesville'de Amerikalıları öldüren ve yaralayan nefret gruplarına ve teröristlere destek verdikten sonra, mümkün olan en güçlü kınama ve suçlama gereklidir." ifadesine yer verdi.

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Milyarder yatırımcı Trump'ın danışmanlığından istifa etti

Beyaz Saray'a finansal regülasyonlar konusunda danışmanlık yapan Carl Icahn, Trump'a yazdığı istifa mektubunu kişisel web sitesinden yayınladı.

Icahn, mektubunda danışmanlık görevinden ayrılma kararını, pozisyonuna yönelik partizan tartışmalar nedeniyle aldığını ifade etti. Buna karşın, açıklamanın zamanlaması, Icahn'ın 7 ayda önce yapılan atamasının ardından durulan tartışmalardan ziyade Trump'ın "Danışmanlar Konseyi"nden ayrılan diğer iş dünyası temsilcilerini izlediği yönünde değerlendirildi.

Mal varlığı yaklaşık 16,7 milyar dolar olan ve ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Icahn, Trump'a yazdığı mektupta, yönetimde hiçbir zaman resmi bir pozisyonu olmadığını vurguladı.

Icahn mektubunda, "Demokrat karşıtlarınızın üstü kapalı ithamlarına rağmen hiçbir zaman halka açık olmayan bilgilere erişimim olmadı, pozisyonun dolayısıyla kar elde etmedim veya çıkar ilişkisi yarattığını düşünmedim." ifadesine yer verdi.

Carl Icahn'ın istifası, Trump'ın Amerikan iş dünyasıyla yaşadığı ayrılıklara bir yenisini ekledi.

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Trump'ın Baş Stratejisti'nin görevine son verdiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'un görevine son verme kararı aldığı iddia edildi.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde, Trump'ın, Bannon'un görevine son verme kararı aldığını yazdı.

Haberde, Bannon'un görevine tam olarak hangi tarihte son verileceğine ilişkin bilgiye yer verilmezken, Trump'ın fikrini değiştirebileceği yönünde ifadeleri de kullanıldı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan Bannon, ismi Trump'ın kabinesinde açıklandığından bu yana ABD ana akım medyasının hedefi haline gelmişti.

Trump, Salı günü New York'ta kendisine yöneltilen Bannon'un Beyaz Saray'daki geleceğine ilişkin soru üzerine, Steve Bannon'u "arkadaş" olarak nitelemiş ve "Bannon hakkında ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.