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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Trumplaşma tehlikeli

08 Haziran 2017, Perşembe 00:02
Körfez krizi konusunda Katar’a destek verdiğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bölge ilişkilerİYle ilgili ise ‘Trumplaşma’ eleştirisinde bulundu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Körfez devletlerinin Pazartesi günü Katar’la diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamasıyla birlikte bu ülkenin ‘açık bir biçimde izole edildiğini’ belirtti.

Deutsche Welle’nin haberine göre Katar’ın alınan karardan ‘hayatî olarak etkileneceğini’ söyleyen Gabriel, ‘Zaten krizlerle çalkalanmakta olan bir bölgede ikili ilişkilerde bu tür bir Trumplaşma’nın özellikle tehlikeli’ olduğu konusunda uyardı. Gabriel, ‘Gerginliğin tırmanmasına ve bunun bölgenin tamamında yol açacağı sonuçlara dair büyük endişe duyduğunu’ belirtti.

‘’Ortadoğu politikası tamamıyla yanlış’’

Alman bakan, eleştiri getirdiği ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’daki politikasını ‘tamamıyla yanlış’ olarak niteledi. Gabriel, Trump’ın Körfez monarşileriyle gerçekleştirdiği geniş çaplı silâh ticaretinin bölgede ‘silâhlanmanın yayılma riskini arttırdığını’ söyledi. Bakan Gabriel, Almanya’nın ‘çatışmaların diyalogla hafifletilmesi’ taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi. Çarşamba günü Suudi Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr ile bir araya gelmesi planlanan Gabriel, “Görüşmede Suudilerin bu son derece sert muameleyi tercih etme gerekçeleriyle ilgili daha çok şey öğreneceğimiz muhakkak” dedi.

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‘’Trump’a güvenmeyin’’

ABD’de Washington Arap Merkezi tarafından düzenlenen panelde konuşan Ortadoğu uzmanı William Quandt, ABD yönetiminin pasif bir tavırla İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkı sağlayamayacağına işaret ederek, ”Ortadoğu Barışını gerçekleştirmek için Trump yönetimine güvenmeyin.” dedi. Konuşmasında Arap-İsrail barışı anlamında ABD’nin rolüne değinen William Quandt, uzun yıllardır Washington’ın her anlamda İsrail’e “fazlasıyla” yardım ve destekte bulunduğunu anlattı. ABD yönetiminin pasif bir tavırla İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkı sağlayamayacağına işaret eden Quandt, ”Ortadoğu Barışı’nı gerçekleştirmek için Trump yönetimine güvenmeyin. Trump’ın ‘İsrail ile Filistin nasıl anlaşırsa bana uyar’ anlamındaki açıklaması ilk bakışta makul gözüküyor; ancak ABD’nin dışarıdan izlediği bir sürecin yürümesi çok zor. ABD’nin İsrail üzerinde olması gereken baskıyı kurmaması, rolünü oynamadığı anlamına gelecektir.” değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: trump, gabriel, almanya
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