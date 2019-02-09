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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görevi süresi uzatıldı

09 Şubat 2019, Cumartesi 09:51
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2019'dan itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtildi.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 6 Kasım 2018'de 13 ay daha uzatıldığını anımsatılan tezkerede, TSK unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi 10 Şubat'tan itibaren bir yıl daha uzatıldı.

AA

Etiketler: TSK, Somali, Aden Körfezi
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