TSK uçaklarından bu bildiri atılıyor

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından El Bab bölgesindeki sivil halka, savaş uçaklarından Arapça yazılı uyarı bildirileri atılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 111 günden bu yana Suriye topraklarında sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler, Tür Hava Kuvveleri tarafından düzenlenen hava harekatlarıyla imha ediliyor. Terör örgütü DEAŞ militanları, Suriyeli sivillerin yaşadığı bazı evleri barınma merkezi olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgedeki sivil halkın zarar görmemesi için Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarından bildiriler atılıyor. Arapça yazılan bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Bismillahirrahmanirrahim. Değerli El Bab halkı, şeytana hizmet eden DEAŞ terör örgütünün sizleri kullanmasına izin vermeyin. Sizlerin özgürlük ve felahı için hayatını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu ve kardeşlerine her zaman kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti, topraklarınıza huzuru ve güveni getirmek için tüm gücüyle çaba sarf etmektedir. Bize yardımcı olun ve bizler topraklarınızı bu hainlerden temizleyene kadar zarar görmemeleri için sevdiklerinizi en kısa sürede güvenli bölgelere taşıyın. Zafer Allah’ın izni ile yakındır. Allah’ın selamı ve desteği üzerinize olsun."