'Tüm dünya ve uluslararası hukuk, Kudüs'ü Filistin'in başkenti kabul ediyor'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin Kudüs'ü, buradaki Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatını korumak üzere birlik olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas bugün Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda Kudüs'teki kiliselerin başkanlarını kabul etti.

Abbas burada yaptığı açıklamada, "Tüm dünya ve uluslararası hukuk, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor." dedi.

Abbas, Filistin halkı olarak "birlik ve beraberlik" içinde olacaklarını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan vakıf mallarını korumak ve savunmak için tek yumruk olacağız." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca dini mekanlarla ilgili konularda Ürdün'le koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve buna ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Abbas, "Son dönemde ortaya çıkan açıklamalar hepimizin tarihini yok sayıyor. Ancak bu ülke bizimdir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.