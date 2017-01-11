"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Tuna Nehri dondu

11 Ocak 2017, Çarşamba 17:56
Balkanlarda etkili olan soğuk hava dalgası ve fırtına yüzünden Tuna nehrinin Novı Sad bölgesindeki kesimi tamamen dondu.

Tuna'nın donması yüzünden nehirde gemi trafiği durdu. Yetkililer nehirdeki buzları kırmaya başladıklarını aksi halde, havaların düzelmesiyle sellerin olmasından endişelendiklerini söylediler. Tuna'nın son olarak 1985 yılında tamamen donduğu, Balkanlar'da son 35 yılın en soğuk kışının yaşadığını söylediler.

Kosova genelinde eksi 25’i bulan soğuk hava Prizren’de 1 kişinin donarak ölümüne neden oldu. Kosova Polisi Prizren Bölge Sözcüsü Hazir Berisha 53 yaşındaki A.O’nun dün gece Prizren-Yakova arasında bir köyde donmuş halde bulunduğunu söyledi. A.O’nun cansız bedeni devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Polis haber vermesiyle olay yerine gelen ilk yardım ekipleri talihsiz adamın öldüğünü tespit etti. A.O’nun evsiz olduğu belirlenirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

DHA

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kıbrıs haritaları BM'ye sunuldu

    Meclis'te gerilim... Kavga çıktı... 3 madde kabul edildi

    KPSS soruşturmasında 80 kişi tutuklandı

    Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğü saldırısında terör bağlantısı yok

    Trump: IŞİD, Obama'nın eseri

    Trabzon taraftarı Fenerbahçe müzesinden kupa almaya çalıştı: Kaç yıldır bekliyoruz!

    Dolar yeni zirvesinde

    İstanbul'da 'Ortaköy teröristi' alarmı!

    İzmir’de 3.5 saatte 85 kaza oldu

    Şehidin emaneti yerini terk etmedi

    Bakan Bozdağ'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

    İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

    Döviz almış başını gidiyor, sorunu üstlenen tek bir bakan yok

    Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

    Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

    İzmir saldırısını TAK üstlendi

    110 iş adamından 60'ı tutuklandı

    CHP'li vekilin müebbet hapsi istendi

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    Genel

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var
    Genel

    Dolar yeni zirvesinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.