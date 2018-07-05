Tuna Nehri'nde ikinci dünya savaşından kalma bomba bulundu

Tuna Nehri'nin Budapeşte kısmında İkinci Dünya Savaşı zamanından kalma bomba bulundu.

Tuna Nehri'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte kısmında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Budapeşte Polis Merkezinden yapılan açıklamada, bombanın Tuna Nehri'nden çıkarılma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Güvenlik çalışmaları kapsamında, bölgedeki binaların ve iş yerlerinin boşaltıldığı, nehir üzerindeki en işlek köprülerden Erzsebet'in trafiğe kapatıldığı, bölgeden de gemi geçişlerine izin verilmediği açıklandı. Bombanın Tuna Nehri'ne düşen bir aracın kurtarma çalışmaları esnasında tespit edildiği bildirildi. AA

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