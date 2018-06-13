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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tunus'tan BAE ve darbe girişimi iddialarına ilişkin açıklama

13 Haziran 2018, Çarşamba 20:15
Tunus Adalet ve İçişleri Bakan Vekili Gazi el-Ceribi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunus'ta planladığı darbe girişimine ilişkin iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Ceribi, yerel basına, BAE'nin görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim üzerinden, Tunus siyasetindeki liderliği değiştirmeyi amaçladığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Ceribi, "Dolaşan bu bilgilere ilişkin, delil ve bulgular yeterli bulunursa adli makamlara sevk edilir. Biz hiç bir bilgiyi ihmal etmeyiz. Bilakis doğruluğunu araştırır, analiz ederiz. Eğer somut bulgulara ulaşırsak, bunları adli makamlara yönlendiririz." diye konuştu.

"Adaletin süratle değil demokrasi ve kanun esasına göre işlediğini" belirten Ceribi, dolaşan her bilgi için soruşturma açılmadığının altını çizdi.

İçişleri Bakanı İbrahim'in Suudi Arabistan ziyareti

İddiaların merkezindeki İçişleri Bakanı İbrahim'in mart ayındaki Suudi Arabistan ziyareti yerel basında yeniden gündeme geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edilen İçişleri Bakanı İbrahim, beş günlük ziyaretinde dışişleri bakanı gibi birçok üst düzey isimle bir araya gelmişti.

Tunus'a Suudi Arabistan krallığına ait özel uçakla gelen İçişleri Bakanı İbrahim'in, Başbakan Yusuf Şahid'e beş günlük ziyareti hakkında yeterli bilgi sunmadığı kulislere yansımıştı.

İçişleri bakanlığı güvenlik yönetiminde temizlik

Ayrıca, iddiaların odağındaki içişleri bakanlığında, bir hafta içinde aralarında vilayet emniyet müdürlerinin de yer aldığı güvenlik bürokrasisinden 10 üst düzey yönetici görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün yanı sıra, yerel basına göre, İbrahim'in Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin raporlarda değişiklik yaptığı gerekçesiyle, Tunus İçişleri Bakanlığı Dışilişkiler Masası Müdürü'nün görevine son verildi.

Ne yaşanmıştı?

"MondAfrique" isimli internet sitesi, BAE istihbarat birimlerinin görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile Tunus'un Cerbe Adası'nda gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Toplantıda, "İbrahim'in Tunus'ta cumhurbaşkanlığına getirilmesini ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandığı iddia edilmişti.

BAE'nin Tunus'ta içişleri bakanı üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak" olduğuna dikkat çekilmişti.

İçişleri Bakanı İbrahim, Tunus'un güneyinde yüzlerce Tunuslu göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasında güvenlik zafiyeti tartışmalarının ardından Başbakan Yusuf Şahid tarafından geçen hafta görevden alınmıştı.

AA

Etiketler: tunus, bae, darbe, darbe planı, darbe girişimi
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