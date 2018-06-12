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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Tunus'un gündemine bomba gibi düşen 'darbe' iddiası

12 Haziran 2018, Salı 01:18
BAE istihbarat yetkililerinin görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile Cerbe Adasında görüşerek darbe planı hazırladığı öne sürüldü.

Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı habere göre, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandı.

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi.

Sitenin başyazarı ayrıca, Tunus'un bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba'ya yapıldığı gibi, 90 yaşının üzerindeki Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle doktor raporuyla görevden alınmasının yerine Lütfi İbrahim'in yükselmesinin planlandığını aktardı.

Tunus'taki siyasi tarihe ilişkin kitapların da yazarı Beau, Tunus'un güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır olduğu" yorumunu yaptı.

Lütfi İbrahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucularından Rıza Belhac'ın yanı sıra BAE'nin desteklediği isimlere yaklaştığını anlatan Beau, eski içişleri bakanının Cumhurbaşkanı'nın oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden uzaklaştırılması için destek verdiğini vurguladı.

İbrahim'in BAE destekli darbe planının Fransız, Cezayir ve Alman istihbarat birimlerinin desteği ile durdurulduğu aktarıldı.

Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da onlarca kaçak göçmenin ölümüyle sonuçlanan Kerkene Adası açıklarındaki tekne kazasının ardından, Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

"Gannuşi-Sibsi ittifakı BAE parasına galip geldi"

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkat çekildi.

Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yazısını "Cumhuriyetçi, laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal İslam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi'nin liderliğini yürüttüğü sürekli tazelenen ve keskinleşen ittifak, Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE parasına galip geldi." yorumuyla sonlandırdı.

AA

Etiketler: tunus, darbe, bae
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