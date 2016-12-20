Tunuslu uçak mühendisinin şüpheli ölümüne tepki artıyor

​Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin, Mossad tarafından suikaste kurban gittiği iddiası toplumun tüm kesimlerinde tepkiyle karşılanırken sık sık protestolara neden oluyor.

Başkentteki Habib Burgiba Caddesi ve Adalet Sarayı'nda iki ayrı yerde toplanan yüzlerce gösterici, Zevvari'nin öldürülmesine tepki gösterirken, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kabul edilmesini ve olayın BM Güvenlik Konseyi'ne taşınmasını talep etti. Burgiba Caddesi'ndeki gösteriye Afak Tunus Partisi, Genç Avukatlar Derneği ve Filistin direnişini destekleyen çok sayıda STK'nın yanı sıra halktan da katılımın olduğu gözlendi. "Okulda uzaktan kumandalı uçakların kullanımına dair bilim öğretiyordu" Göstericiler, "Halk ulusal egemenlik istiyor", "Normalleşmeye hayır, Tunus satılık değil" şeklinde slogan attı. Gösteriye katılan Uluslararası İşkenceyle Mücadele Örgütü Başkan Yardımcısı Muhtar Tarifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhammed Zevvari açık bir şekilde faaliyetlerde bulunuyordu. Gizli işler yapmıyordu. Kurmuş olduğu cemiyetler üzerinden okullarda kumandalı uçakların kullanımına dair öğrencilere bilim öğretiyordu." dedi. Bağımsız Genç Gazeteciler Derneği tarafından Adalet Sarayı önünde düzenlenen gösteride toplanan avukatlar da Zevvari suikastını protesto etti. "Zevvari ümmetin şehidi" Filistine destek pankartları taşıyan avukatlar "Zevvari ümmetin şehidi", "Ey hükümet ayıp ayıp, Siyonistler toprağınızı çiğniyor" şeklinde slogan attı. Göstericilerden avukat Abdurrezzak Kiylani, 1988'de Tunus'ta İsrailli komandoların silahlı baskınıyla öldürülen Ebu Cihad'ı işaret ederek, "Zevvari suikastıyla Siyonistler Tunus toprağını yeniden hiçe saydılar." dedi. Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu kaydedilen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. AA

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