Türk aile için 'hayati' önemi olan fotoğraf

Londra'daki yangında yaralanan Şener Macit, akrabasının telefonla araması ve binanın yandığını gösteren fotoğraflar vesilesiyle kurtuldu. O fotoğraflar, yangın başladığında ilk çekilmiş fotoğraflardı.

Londra Road'daki 24 katlı bir binada gece yarısı çıkan yangında yaralanan Türk vatandaşı Şener Macit'in, akrabasının kendisine yolladığı fotoğraflar sayesinde sağ kurtulabildi.

Bacanağının kendisini telefonla araması ve yanmaya başlayan binanın dışarıdan çekilmiş fotoğraflarını göndermesi vesilesiyle yangından erkenden haberi olan Şener Macit ve apartmanın bazı diğer sakinleri, çok geç olmadan binadan kaçabildi.

Londra'da tedaviye alınan Şener Macit, "Binada 25 yıldır yaşıyorum, yangın başladığında biz evde oturuyorduk. Bacanağım beni telefonla aradı, aşağıda itfaiyelerin olduğunu söyledi. Sonradan bana bir fotoğraf attı, fotoğrafta alevlerin olduğunu gördüm. Koridora çıktığımızda çok fazla siyah duman ve sıcaklık olduğunu hissettim. Tekrar içeriye koştuk, itfaiyeyi aradık ne yapmamız gerektiğini sorduk" dedi.

***

Okumak için tıklayınız:

Londra'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor

Ölü sayısı artıyor

Sahura uyanan Müslümanlar, Londra’daki yangından onlarca insanı kurtardı

İngiltere'de dehşet anları