'Türk akademisyenlere açık çek yok'

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, Türkiye'den artan iltica taleplerini değerlendirdi. 'Kimseye açık çek verilmeyeceğini' ve başvuruların tek tek incelenmesi gerektiğini belirten Alman bakan, bilim insanları için sığınma hakkı yerine oturma izni almaya çalışmalarının daha iyi bir yol olacağını söyledi.

5 Temmuz darbe girişimi ve OHAL ilanı sonrası Türkiye’den çok sayıda kişinin göç etmeye çalıştığı belirtilen Almanya’dan sığınma başvuruları konusunda açıklama geldi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, ‘siyasi atmosfer’ nedeniyle Türkiye’den iltica başvurusu yapanlara ‘açık çek’ vermeyeceklerini söyledi. Bakan, bilim insanlarına da iltica yerine oturma izni başvurusunu önerdi. Alman kamu televizyonu ARD’nin ‘Bericht aus Berlin’ programında konuşan Maiziere, son dönemde Türkiye’den artan iltica taleplerinin diğer ülkelerden yapılan başvurularla aynı şekilde, tek tek incelenmesi gerektiğini vurguladı. Alman bakan, başvuruların incelenme sürecinde hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini belirterek, karar vericiler üzerinde siyasi etki oluşturulmaması gerektiğine dikkat çekti. De Maizire, Almanya’ya gitmeye çalışan bilim insanları için iltica başvurusu yerine oturma izni almaya çalışmalarının daha iyi bir yol olacağını da ifade etti. Alman Bakan, ülkesinin ‘AB’yle Türkiye arasındaki mülteci anlaşması nedeniyle Türkiye’yle daha daha sert bir çatışmaya girmekten çekindiği’ yönündeki iddiayı da reddetti. “Anlaşmayı feshederlerse, etmiş olurlar” diyen De Maiziere, Almanya’nın ‘sırf bu nedenle hukuk devleti ilkelerinden sapmayacağını’ kaydetti. Bakan, “Şantaja açık değiliz, olmayacağız da” şeklinde konuştu. Deutsche Welle Türkçe

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