Türk askeri Musul operasyonu sonrası Başika'dan çekilecek

Irak Büyükelçisi, Musul operasyonu sonrası Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda uzlaşıldığını söyledi. Bakan'dan anında cevap geldi: Başika'da Türk askerinin varlığı bir zorunluluktur.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti, bu ülkeyle yeni bir dönemin kapılarını açmasının ardından Irak Büyükelçisi'nden önemli bir açıklama geldi. Irak Büyükelçisi, Türk askerlerinin Başika kampından çekilmesi için takvim belirlendiğini bildirdi.

TÜRK ASKERİ MUSUL OPERSYONU SONRASI ÇEKİLECEK

Irak Büyükelçisi, Türk askerlerinin Başika kampından çekilmesi konusunda uzlaşıldığını söyledi. Büyükelçi, Musul operasyonu sonrası çekilmede uzlaşıldığını bildirdi.

"OPERASYON BEKLENTİMİZ YOK"

Büyükelçi Salih El-Obaidi, "Başika çözülürse diğer işbirlikleri de görüşülür. Türkiye'nin Irak topraklarında operasyon yapmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"PKK DAHİL YABANCI GRUPLARA İZİN YOK"

Büyükelçi, PKK ve Sincar'daki varlığına ilişkin, terör örgütlerinin varlığına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaparak, "Terör örgütlerinin komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz, PKK dahil yabancı gruplara izin yok" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK'TAN AÇIKLAMA

Irak Büyükeçisi'nin açıklamalarının yankıları sürerken Milli Savunma Fikri Işık'tan açıklama geldi. Işık, "Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına saygılıdır. Bu noktada Türkiye ile Irak arasında anlaşmazlık yoktur. Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için Başika'daki Türk askeri büyük çaba veriyor. Terör örgütlerinden bölge tamamen arındıktan sonra Irak ile Türkiye tekrar konuşacaktır. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğiz. Irak'ın da bu konuda tereddütünün olmaması gerekiyor" dedi.

İBADİ "TÜRK ASKERİ ÇIKMADIKÇA BİR ADIM İLERLEYEMEYİZ" DEMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el İbadi dün, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin, Türk askerlerinin Kuzey Irak'taki Başika kampından çıkmadıkça "bir adım bile ilerleyemeyeceğini" söylemişti.